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Определились полуфиналисты Кубка России по боксу

Определились полуфиналисты Кубка России по боксу
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В Самаре состоялись четвертьфинальные поединки Кубка России. Турнир проходит с 15 по 21 января. Победа на соревнованиях открывает для спортсменов возможность попасть в национальную команду и представлять страну на крупных международных турнирах.

Для участия в турнире прибыли 12 из 13 действующих чемпионов страны: Эдмонд Худоян (48 кг), Баир Батлаев (51 кг), Андрей Пегливанян (54 кг), Евгений Ляшков (57 кг), Аршак Товмасян (60 кг), Габил Мамедов (63,5 кг), Тархан Идигов (67 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Джамбулат Бижамов (80 кг – на Кубке России будет выступать в категории 75 кг), Вадим Щеблыкин (86 кг), Рамазан Ханапиев (92 кг), Ярослав Дороничев (92+ кг).

Результаты, 51 кг:
Баяндурян Мушег – Наимов Дмитрий – 5:0;
Егоров Василий – Салиев Расул – 5:0;
Закиров Ахтем – Батлаев Баир – 0:5;
Нагапетян Артур – Жоров Евгений – 5:0;

60 кг:
Товмасян Аршак – Григорян Михаил – 5:0;
Цыбиков Радна – Косман Никита – 0:5;
Пшенников Николай – Опольский Константин – 0:5;
Солтуханов Алибек – Минатуллаев Кагир – 1:4.

71 кг:
Ступин Иван – Колденков Сергей – 0:5;
Свиридченков Игорь – Собылинский Сергей – 5:0;
Скомороха Алексей – Янгизбаев Алихан – 0:5;
Захаров Дмитрий – Кулаков Артур – 5:0.

86 кг:
Щеблыкин Вадим – Туктубаев Даниял – 5:0;
Захарьев Дмитрий – Лебедев Никита – 5:0;
Орехов Владимир – Аветисян Карен – 5:0;
Джаватханов Хасмагомед – Косенков Андрей – 5:0.

Сегодня, 19 января, состоятся полуфинальные поединки. Начало запланировано на 14:00 мск.

Решающие бои пройдёт 20 января и начнутся в 17:00 мск. В этот же день пройдёт церемония закрытия.

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