Джо Джойс назвал фактор, за счёт которого Фьюри может победить Усика нокаутом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 Джо Джойс высказался о поединке между своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Их бой пройдёт в середине февраля этого года. По мнению Джойса, Фьюри может рассчитывать не победу нокаутом за счёт своих габаритов.

«Фьюри крупнее. Он может опереться на Усика и устроить беспорядок, благодаря чему одержать победу нокаутом. Да, он наносит меньше ударов, чем Усик, но его руки длиннее. К тому же в его распоряжении есть быстрый джеб. Да и не только джеб. Усик будет стремиться сокращать дистанцию», — сказал Джойс на канале Fight Hub TV в YouTube.