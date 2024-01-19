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Джо Джойс назвал фактор, за счёт которого Фьюри может победить Усика нокаутом

Джо Джойс назвал фактор, за счёт которого Фьюри может победить Усика нокаутом
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 Джо Джойс высказался о поединке между своим соотечественником, чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Их бой пройдёт в середине февраля этого года. По мнению Джойса, Фьюри может рассчитывать не победу нокаутом за счёт своих габаритов.

«Фьюри крупнее. Он может опереться на Усика и устроить беспорядок, благодаря чему одержать победу нокаутом. Да, он наносит меньше ударов, чем Усик, но его руки длиннее. К тому же в его распоряжении есть быстрый джеб. Да и не только джеб. Усик будет стремиться сокращать дистанцию», — сказал Джойс на канале Fight Hub TV в YouTube.

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