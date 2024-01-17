Арабы решили провести турнир века. С Нганну подерётся даже Усик?

В Саудовской Аравии не собираются останавливаться в организации громких боксёрских поединков. Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил, что местные организаторы планируют свести победителей пар Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри – Александр Усик.

«Теперь вы понимаете, почему Джошуа встретится с Нганну? Вы узнаете результат этой встречи, и он будет связан с результатом боя 17 февраля. Такова наша идея», — сказал Аль-Шейх на пресс-конференции.

Если бы ещё год назад кто-то сказал, что Саудовская Аравия настолько изменит мир профессионального бокса, то вряд ли в это было бы возможно поверить. Какие-то громкие бои организовывались с трудом, чего уж говорить об объединительных поединках, тем более в королевском весе. Но арабские деньги сделали своё дело, а любители бокса получили уже большое количество по-настоящему крутых мероприятий и, видимо, получат ещё больше.

Идея провести супертурнир с участием «большой четвёрки» супертяжёлого веса (Фьюри, Усик, Джошуа, Уайлдер) появилась ещё в мае, но тогда это казалось невозможным, и в итоге разговоры затихли. Однако затем Саудовская Аравия резко превратилась в столицу мирового бокса. Сначала там организовали бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, затем был сумасшедший кард с участием Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера, Дмитрия Бивола и других топовых боксёров. Ну а после арабам удалось договориться о проведении, пожалуй, самого долгожданного боя последних лет между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, а на март уже запланировано новое громкое противостояние Джошуа – Нганну.

И теперь уверенности в том, что всё-таки своеобразный Гран-при «большой четвёрки» супертяжей, правда, с одной заменой, состоится, гораздо больше, чем в мае. Подогревает интерес к потенциальному событию и известный промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа. Он уверен, что в поединке победителей этих двух пар встретятся два британца.

«Для нас с Джошуа это может быть противостояние, о котором мы мечтали так много лет. Это то, что я сказал Энтони перед дуэлью взглядов с Нганну: «Две победы — и ты станешь абсолютным чемпионом». Я верю, что он это сделает. Я не говорю это как его фанат, но я верю, что он одолеет Нганну, одолеет Фьюри. Я просто скажу вот что: Усик, я люблю тебя, но… Тайсон Фьюри, ты должен выиграть этот бой 17 февраля. Ведь как только Джошуа пройдёт Нганну, мы должны организовать всё это», — сказал Хирн.

Но вся прелесть сложившейся ситуации в том, что в этой четвёрке каждый может побить каждого. Нганну, например, уже доказал, что вполне может уронить даже такого парня, как Тайсон Фьюри, и пройти с ним все 10 раундов в дебютном поединке в боксе. Чего уж там говорить про Джошуа, челюсть которого далеко не такая крепкая, как у Цыганского короля? Кажется, Эдди Хирн рано заглядывает Фрэнсису за спину, в поединке против такого мощного парня, как экс-чемпион UFC, всё может решить один удар. Да и в целом думать о следующем бое, когда ещё не состоялся предыдущий – дело неблагодарное. Уайлдер соврать не даст.

Ну, а поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри – ещё более непредсказуемый, в нём может произойти всё что угодно. Всё будет зависеть от того, в какой форме к поединку подойдут оба боксёра, с какой мотивацией, с каким настроем. Не зря на победы Фьюри и Усика практически идентичные коэффициенты у букмекеров.

Начало 2024 года в мире профессионального бокса, как и конец 2023 года, будет связано именно с Саудовской Аравией. Арабам, или, правильнее сказать, арабским деньгам удалось расшевелить бокс, вернуть к нему интерес публики. Об организации поединков Усик – Фьюри и Джошуа — Нганну в течение месяца нельзя было подумать ещё год назад, а сейчас нас ожидают два потрясающих поединка и, возможно, ещё два потенциальных: между победителями и проигравшими. И, как бы не завершились эти бои, при любых раскладах зрителей ожидают крутые противостояния в королевском дивизионе, чего давно не хватало любителям бокса.