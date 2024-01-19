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Боец ММА назвал 4 продукта, которые могут заменить сахар

Боец ММА назвал 4 продукта, которые могут заменить сахар
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев ответил на вопрос по поводу продуктов, которые можно употреблять вместо сахара. По словам Мачаева, в качестве замены сахару подойдут мёд, сухофрукты, горький шоколад и ягоды.

«Очень часто мне задают вопрос, чем заменить сахар. Особенно это касается детей, которые едят очень много сладкого. Особенно в нынешнее время. Мой совет – заменить сахар в первую очередь мёдом, сухофруктами, горьким шоколадом с большим содержанием какао. Плюс – ягодами. Ягоды, я считаю, это вообще идеальный вариант, потому что они низкокалорийные, содержат много полезных витаминов и укрепляют иммунитет», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

На счету Мачаева в ММА 22 победы при трёх поражениях.

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