Самый странный титульный бой и важный шаг россиянина к поясу. Где смотреть UFC 297

Дата и время турнира UFC 297

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) состоится интереснейший номерной турнир UFC 297. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона в средней весовой категории. Действующий обладатель пояса Шон Стрикленд выходит на первую защиту, и его соперником станет Дрикус дю Плесси. В соглавном событии Ракель Пеннингтон и Майра Буэно Силва оспорят вакантный титул в женском легчайшем дивизионе. Для российских болельщиков наибольший интерес вызывает возвращение в октагон Мовсара Евлоева, который получил в соперники британца Арнольда Аллена.

Предварительный кард стартует в 2:00 по московскому времени, основной – в 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 297

Основной кард:

Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси;

Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;

Нил Магни — Майк Мэлотт;

Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;

Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев.

Предварительный кард:

Брэд Катона — Гаррет Армфилд;

Шарль Журден — Шон Вудсон;

Серхий Сидей — Рамон Таверас;

Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;

Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;

Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;

Малкольм Гордон — Джимми Флик.

Материалы о турнире UFC 297

Прогноз на бой Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался по поводу предстоящего поединка между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси.

«Я ставлю на Дрикуса. Пройдёт ли бой всю дистанцию? Нет. Не то чтобы я не уважал Шона или его навыки, парень побил меня, поэтому, конечно, я уважаю его навыки, но я ставлю на то, что Дрикус его засабмитит», — приводит слова Адесаньи MMA News.

Также прогноз оставил бывший австралийский чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер.

«Я бы выбрал Дрикуса, ведь он победил меня. Его победа дала бы мне возможность отыграться. А вообще, я думаю, что каждый из них привык устраивать зрелищные бои. Я не знаю, но разве я могу сомневаться в Дрикусе, памятуя, что он победил меня?» — сказал Уиттакер на канале Submission Radio в YouTube.