Нганну показал, как готовится к бою с Джошуа

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну показал, как готовится к поединку со звёздным британским боксёром Энтони Джошуа. У себя в социальных сетях Фрэнсис показал несколько фото с боксёрской тренировки.

«Снова за работу», — подписал фотографии Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, бой между Джошуа и Нганну пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса. Ранее в напряжённом бою он проиграл чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцу Тайсону Фьюри. Многие эксперты и болельщики тогда высказали мнение, что победителем следовало признать Фрэнсиса.

Бетербиев высказался о поединке Нганну и Фьюри: