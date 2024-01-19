Евлоев оказался тяжелее Аллена перед боем на UFC 297

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 января, в Торонто (Канада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 297. Главным событием станет бой между американским чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) Шоном Стриклендом и южноафриканским бойцом Дрикусом дю Плесси.

В основном карде состоятся четыре других поединка. Представляем вашему вниманию результаты процедуры взвешивания перед этими боями.

Результаты процедуры взвешивания:

Мовсар Евлоев (66,1 кг) – Арнольд Аллен (66 кг);

Ракель Пеннингтон (61,1 кг) – Майра Буэно Силва (61,2 кг);

Нил Магни (77,5 кг) – Майк Мэлотт (77,3 кг);

Крис Кёртис (84 кг) – Марк-Андре Баррио (83,7 кг).

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний бой он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда россиянин одолел Диего Лопеса единогласным решением судей.