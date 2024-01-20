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Непобеждённый мексиканец заявил о начале переговоров с Саулем Альваресом

Непобеждённый мексиканец заявил о начале переговоров с Саулем Альваресом
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Экс-чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгия заявил о начале переговоров с командой бывшего лидера рейтинга pound-for-pound соотечественника Сауля Альвареса.

«Мы начали переговоры, нам позвонили. Для меня будет честью разделить ринг с Канело. Я никогда не говорил о нём и не проявлял неуважение. И я хочу сразиться с ним. Очевидно, нам нравится идея этого поединка, хоть я и не вызывал его», — приводит слова Мунгии BoxingScene.

Хайме Мунгии 27 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и за карьеру провёл 42 поединка, во всех одержав победу.

Ранее стало известно, что следующим соперником Альвареса может стать действующий чемпион WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло.

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