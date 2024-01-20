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Тедди Атлас дал прогноз на поединок Бивол – Бетербиев

Тедди Атлас дал прогноз на поединок Бивол – Бетербиев
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Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я считаю, что Бивол побьёт Бетербиева. Он контролирует дистанцию, умело контратакует и очень добротно защищается. Но самая большая причина, по которой я даю Биволу шанс –психологическая устойчивость.

Вы должны быть ментально крепки и уметь забывать о физических факторах. Да, вы должны быть хороши, но ваш мозг должен быть окружён титаном. Дело не в том, чтобы не понести ущерб, а в том, чтобы не расплавиться под давлением. У Бивола есть дух воина, хоть он и отличается от Бетербиева», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

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