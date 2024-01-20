Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рой Джонс сравнил поединок Бивола и Бетербиева с противостоянием Али – Форман

Рой Джонс сравнил поединок Бивола и Бетербиева с противостоянием Али – Форман
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я вспоминаю о противостоянии Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Форман обладал огромной силой, в то время как у Али были IQ, скорость и работа ног, что позволяло ему избегать этой силы», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.

Материалы по теме
Бетербиев — о поединке с Биволом: Дмитрий не лучший боец дивизиона, у него один пояс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android