Рой Джонс сравнил поединок Бивола и Бетербиева с противостоянием Али – Форман

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я вспоминаю о противостоянии Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Форман обладал огромной силой, в то время как у Али были IQ, скорость и работа ног, что позволяло ему избегать этой силы», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.