Узбекский экс-чемпион Ахмадалиев назвал лучшего боксёра вне зависимости от веса

Бывший объединённый чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбек Муроджон Ахмадалиев назвал, по его мнению, лучшего боксёра вне зависимости от дивизиона.

«Нет никаких сомнений в том, что Иноуэ – великолепный боец. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы выбрал Теренса Кроуфорда в качестве лучшего бойца pound-for-pound.

У него самый большой арсенал навыков. У него, вероятно, лучший боксёрский IQ, и он доказал это против лучших в ринге», — приводит слова Ахмадалиева издание BoxingScene.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.