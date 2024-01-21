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Евлоев: победа над Алленом может сделать меня претендентом на титул UFC

Евлоев: победа над Алленом может сделать меня претендентом на титул UFC
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Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев считает, что победа в предстоящем бою над британцем Арнольдом Алленом может сделать его следующим претендентом на титул.

«Я очень взволнован, потому что этот поединок даёт мне возможность стать следующим претендентом на титул.

Чувствую ли я, что получу победителя боя Волкановски – Топурия? Всё зависит от того, смогу ли я финишировать Аллена, но да, я могу стать следующим.

Расстраивает ли меня отсутствие финишей? У меня особенный стиль. Я выигрываю свои бои без ошибок. Борьба – это сложно, это не просто джиу-джитсу или ударка. Я – борец, но я покажу, что могу делать и другие вещи», — сказал Евлоев на пресс-конференции.

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