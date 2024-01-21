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«Готов выйти на замену». Копылов высказался о возможности боя на UFC 298

«Готов выйти на замену». Копылов высказался о возможности боя на UFC 298
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов прокомментировал слух о том, что он может выйти на замену соотечественнику Икраму Алискерову и сразиться с американцем Энтони Эрнандесом на турнире UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США).

«Да, я готов выйти на замену. Займёмся эти вопросом и будем предлагать свою кандидатуру. Хорошая возможность одержать победу и оказаться в топ-15 лучших бойцов дивизиона», – приводит слова Копылова издание MMA.Metaratings.ru.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.

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