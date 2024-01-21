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Инсайдер: Роман Копылов заменит Алискерова на UFC 298

Инсайдер: Роман Копылов заменит Алискерова на UFC 298
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов заменит соотечественника Икрама Алискерова в поединке с американцем Энтони Эрнандесом, запланированном на турнире UFC 298 в Анахайме (США), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Энтони Эрнандесу 30 лет. Боец выступает в UFC с 2019 года и имеет в своём активе пять побед и два поражения.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.

Напомним, турнир UFC 298 состоится 18 февраля. В главном бою чемпион в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски сразится с грузином Илией Топурией.

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