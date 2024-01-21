Аллен сделал заявление после поражения от Евлоева

Британский боец UFC Арнольд Аллен, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, прокомментировал своё поражение от россиянина Мовсара Евлоева.

«Усадили на носилки из-за синяка вокруг глаза. Я полностью в порядке, ребята, проигрывать отстой, но уважение моему оппоненту. Немного расстроен из-за тех ударов коленом, но так уж вышло. Было ощущение, что я бил по правилам. Только вперед и вверх», – написал Аллен в социальных сетях.

Напомним, ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене прошёл турнир UFC 297. В одном из его поединков великобританец Арнольд Аллен провёл бой с представителем России Мовсаром Евлоевым. Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.