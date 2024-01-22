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Грузинский боец Двалишвили обратился к Мовсару Евлоеву после его боя на UFC 297

Грузинский боец Двалишвили обратился к Мовсару Евлоеву после его боя на UFC 297
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили выступающий в легчайшем весе UFC, отреагировал на победу россиянина Мовсара Евлоева, которую он одержал в поединке с представителем Великобритании Арнольдом Алленом. Противостояние проходило на турнире UFC 297.

«Поздравляю, Мовсар», — написал Двалишвили в социальных сетях.

UFC 297 проходил в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. В общей сложности в смешанных единоборствах Евлоев провёл 18 боёв, в каждом из которых одерживал победы (трижды спортсмен побеждал нокаутом).

Ранее Евлоев отреагировал на резкое заявление президента лиги Даны Уайта в свой адрес.

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