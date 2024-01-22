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Фахретдинов отреагировал на резкие слова Даны Уайта в адрес Евлоева

Фахретдинов отреагировал на резкие слова Даны Уайта в адрес Евлоева
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов поддержал своего соотечественника Мовсара Евлоева, который выступает в полулёгкой весовой категории промоушена. Напомним, после поединка Евлоева с британцем Арнольдом Алленом UFC 297 глава лиги Дана Уайт заявил, что увиденный бой испортил настроение всей арене и Евлоеву «стоит принять это к сведению».

«Дана не Дана, нам победа нужна!» – написал Фахретдинов в социальных сетях.

Со словами поддержки в адрес Мовсара обратился и российский боец Bellator Рустам Хабилов.

«Дана хочет, чтоб говорили больше, чем дрались. Я тебя поздравляю, брат, очень зрелищный бой был», — написал Хабилов.

Непобеждённый Мовсар Евлоев показал видео со своей тренировки:

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