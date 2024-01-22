Лига ACA представила официальный постер боя между Исмаиловым и Токовым

Лига ACA показала официальный постер поединка между известными российскими бойцами Магомедом Исмаиловым и Анатолием Токовым. Противостояние состоится 9 марта в Москве на арене Ирины Винер-Усмановой на турнире ACA 170. Событие будет приурочено к 10-летию промоушена.

Фото: ACA

В настоящий момент Исмаилову 37 лет. В своём последнем поединке по правилам смешанных единоборств, который проходил в декабре 2022 года, Магомед встречался с соотечественником Александром Шлеменко и одолел его единогласным решением судей.

Токову 33 года. Профессиональную карьеру Анатолий начал в 2009 году. Восемь последних боёв он провёл в американском промоушене Bellator. В предыдущем поединке Bellator 290 в феврале россиянин проиграл единогласным решением представителю США Джонни Эблину.

Мага Исмаилов креативно отреагировал на анонс боя с Токовым: