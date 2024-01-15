Реванш спустя 11 лет. Мага Исмаилов вернулся в АСА и встретится со старым обидчиком

АСА считается лучшим или одним из лучших промоушенов России на сегодняшний день. Лиге в этом году исполняется 10 лет, и в марте, на юбилейном турнире, ожидалось появление нескольких звёздных бойцов.

«Первой ласточкой» стало подписание контракта с Магомедом Исмаиловым, о чём стало известно несколько дней назад. А 14 января пресс-служба АСА назвала имя его соперника, им стал недавний претендент на титул чемпиона Bellator и боец из команды Фёдора Емельяненко Анатолий Токов. Поединок пройдёт 9 марта на турнире АСА 172.

Надо сказать, что Исмаилов уже выступал в АСА в 2019-2020 годах, тогда он провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы, последовательно разобравшись с Вячеславом Василевским, Артёмом Фроловым, Александром Емельяненко и Иваном Штырковым. Возвращение Магомеда в промоушен довольно интригующее, но есть некоторые нюансы.

Во-первых, мы отлично знаем и понимаем, что Исмаилов — это один из самых популярных бойцов России. Следовательно, у него очень высокие гонорары. Можем вспомнить относительно недавний бой с Александром Шлеменко, там Магомед заработал $ 300 тыс. За реванш он просит 30 миллионов рублей, то есть примерно те же деньги. Безусловно, АСА может покрыть такие запросы, деньги у организации есть. Не так давно Эдуарду Вартаняну предлагали $ 1 млн за три боя. Исмаилов — звезда никак не меньшего масштаба и способен самостоятельно генерировать огромный заработок для лиги.

Магомед Исмаилов Фото: RCC MMA

Во-вторых, Мага не бьётся с другими бойцами-мусульманами. Открываем ростер бойцов АСА в среднем весе и видим, что в топ-10 только четыре бойца, которые не являются мусульманами. Главная звезда среди них — Артём Фролов, которого Исмаилов уже побеждал. Соответственно, затрудняется матчмейкинг. Отсюда вытекает и третий пункт — Магомед не будет участвовать в Гран-при, а это, как ни крути, некая жемчужина АСА.

Конечно, Исмаилов находится на таком уровне, что под него готовы сделать исключение, заключить краткосрочный контракт и привозить его на топовые турниры в качестве звезды. Бой с Анатолием Токовым в эту категорию вписывается, тем более что он и сам находится на контракте в Bellator.

Это в интервью «Спорт-экспрессу» уже проговорил и вице-президент АСА Асланбек Бадаев: «Пока по количеству боёв не говорим, но очевидно, что соглашение с Токовым не может быть долгосрочным, потому что он боец лиги Bellator — пока ещё. Но это не значит, что мы его не перехватим. Однозначно пока не можем сказать. По поводу Исмаилова: нравится это кому-то или нет, но мы все знаем, что он не дерётся с мусульманскими бойцами, это его позиция. Соответственно, это усложняет нам матчмейкинг. И есть ли смысл вести его в лигу на долгосрочную основу? А если мы его привлекаем на длительный контракт, нам же нужен боец, который дерётся со всеми часто и долго…

Это не значит, что контракт с Исмаиловым на один бой, это не значит, что на два боя. Пока, если логически посудить, это недлительные соглашения с обоими, потому что в данном случае есть реванш спустя 10 лет, есть история, которая привлечёт внимание и пройдёт на турнире, приуроченном к десятилетию лиги. Это важно. А что будет дальше, какие условия и какое количество боёв им предстоит провести и так далее — это второстепенно. Но, естественно, для разумеющих информация лежит на поверхности. Сами делайте выводы. А так мы официально об этом ещё объявим».

Асланбек Бадаев Фото: Из личного архива Асланбека Бадаева

История реванша с Анатолием Токовым хорошая. 11 лет назад, в мае 2013 года, они уже встречались на турнире М-1 Challenge, тогда Исмаилов проводил третий бой в профессиональной карьере. Более опытный в этом плане Токов (девять боёв в профи к тому времени) за три минуты разобрался с Магомедом, проведя болевой приём «Кимура». С тех пор многое поменялось. Исмаилов потихоньку двигается в сторону бокса и всё реже выступает в ММА, а Анатолий уже седьмой год в Bellator. До этого он успел стать чемпионом АСВ и выступить в самых разных лигах, включая Rizin FF и Fight Nights.

Раскрутка поединка, к слову, уже началась, Мага в социальных сетях представил шикарный ролик, который вполне потянет на короткометражку. Нет сомнений, что АСА со своей стороны тоже сделает всё, чтобы превратить реванш Исмаилова и Токова в самое ожидаемое событие в мире российских смешанных единоборств. Так что в начале марта нас ждёт отличное зрелище. А дальше, кто знает, может, появится возможность реванша с Александром Шлеменко.