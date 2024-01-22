«Он нанёс мне первое поражение». Магомед Исмаилов высказался о реванше с Анатолием Токовым

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов дал комментарий по поводу предстоящего поединка с соотечественником Анатолием Токовым. Их бой пройдёт 9 марта в Москве.

«К Анатолию будем готовы на все 100%. В любой моей подготовке были какие-то минусы. Было и то, что нравится, и то, что не нравится. Много подводных камней. Но, несмотря на все эти тяготы, продолжаем двигаться дальше. С тяготами приходит облегчение. Поэтому трудимся и ждём. Это противостояние и будет для меня облегчением.

Бывают такие противостояния, в которых не успеваешь помериться силами. В первом раунде всё заканчивается, кто-то допустил ошибку, кто-то его подловил. Да, это его вечер, он чемпион, он победил. Но для меня помериться силами – это когда бой прошёл всю дистанцию, а один не смог быть сильнее другого. И, надеюсь, в этот раз мы её пройдём с Токовым. Либо уже я его подловлю. Это для меня спортивное противостояние, Анатолий нанёс мне первое поражение в карьере. 11 лет прошло», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.