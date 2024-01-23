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Исмаилов: Шлеменко – большое имя в MMA. Но сейчас у меня свои дела

Исмаилов: Шлеменко – большое имя в MMA. Но сейчас у меня свои дела
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Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался на тему возможного реванша с соотечественником Александром Шлеменко. В настоящий момент Магомед проводит подготовку к бою с Анатолием Токовым. Он пройдёт 9 марта в Москве.

«Для меня ведь это тоже будет реванш. Может, это я стану «Королём реваншей». Да, почему нет? Если Шлеменко предложить реванш, в котором он проиграл, и в котором он выиграл – он выберет тот, в котором проиграл. Именно это сделал и я. Выбрал реванш, в котором я проиграл. Хотя при своей победе в каком-то конкретном и важном противостоянии не откажу в реванше. Шлеменко – это как раз то противостояние. Александр – это большое имя в MMA. Но сейчас у меня есть свои дела, которыми я хочу заняться. Это противостояния, в которых я уступил», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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