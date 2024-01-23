Исмаилов: Шлеменко немного запутался, бывает. Одно хотел сказать, получилось другое

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем реванше с Анатолием Токовым. Их бой состоится 9 марта в Москве. В первом поединке победу одержал Токов.

«Я хочу испытать те эмоции, которые испытал Шлеменко после реванша с Иличем. Как ему было хорошо. Вы видели, какой он был весёлый, как ему было хорошо? Я смотрел на него и думал: «Какие же он испытывает бомбовые эмоции, тоже хочу!» И сейчас у меня появилась такая возможность. Думаю, Александр поймёт меня. Такое противостояние, как Шлеменко – Исмаилов, будет всегда актуально. Дайте и мне ощутить эти положительные эмоции. Но Токов – не проходной боец. Бьём наперерез словам Шлеменко. Он говорит, что, если кто-то будет опасен для Исмаилова, Мага не пойдёт на это противостояние. Кто-то сейчас считает Анатолия Токова не опасным для меня? А Шлеменко говорил, что я выбираю соперников, которые не опасны для меня. Немного он запутался, бывает. 60 профессиональных поединков, запутался немного. Одно хотел сказать, получилось другое. Мы – спортсмены, бывает», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.