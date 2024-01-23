Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов: Шлеменко немного запутался, бывает. Одно хотел сказать, получилось другое

Исмаилов: Шлеменко немного запутался, бывает. Одно хотел сказать, получилось другое
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о предстоящем реванше с Анатолием Токовым. Их бой состоится 9 марта в Москве. В первом поединке победу одержал Токов.

«Я хочу испытать те эмоции, которые испытал Шлеменко после реванша с Иличем. Как ему было хорошо. Вы видели, какой он был весёлый, как ему было хорошо? Я смотрел на него и думал: «Какие же он испытывает бомбовые эмоции, тоже хочу!» И сейчас у меня появилась такая возможность. Думаю, Александр поймёт меня. Такое противостояние, как Шлеменко – Исмаилов, будет всегда актуально. Дайте и мне ощутить эти положительные эмоции. Но Токов – не проходной боец. Бьём наперерез словам Шлеменко. Он говорит, что, если кто-то будет опасен для Исмаилова, Мага не пойдёт на это противостояние. Кто-то сейчас считает Анатолия Токова не опасным для меня? А Шлеменко говорил, что я выбираю соперников, которые не опасны для меня. Немного он запутался, бывает. 60 профессиональных поединков, запутался немного. Одно хотел сказать, получилось другое. Мы – спортсмены, бывает», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
«Бивол, Бетербиев? Один чемпион мира уже говорил, что убьёт меня». Интервью с Исмаиловым
Эксклюзив
«Бивол, Бетербиев? Один чемпион мира уже говорил, что убьёт меня». Интервью с Исмаиловым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android