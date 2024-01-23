«У «Хардкора» есть энтузиазм, но нет денег». Исмаилов — о возможном бое с Никулиным

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов ответил на вопрос по поводу возможного поединка с Тимуром Никулиным в рамках промоушена Hardcore Boxing. По словам Исмаилова, в данный момент он держит в уме предстоящий реванш с Анатолием Токовым.

«Денег нету у «Хардкора». Энтузиазм есть – а денег нету. Да и вообще, «Хардкор», Тимур Никулин… Есть Анатолий Токов и ACA. Мы все понимаем. Это другого уровня площадка. Я ни в коем случае не принижаю Hardcore. У них достаточно неплохой ростер. Но ACA – это ACA. И если они предлагают какое-то противостояние, то там будет однозначная конкуренция. А, возможно, я вообще буду андердогом», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.