Магомед Исмаилов: подраться с Биволом или Бетербиевым? Проблем нету

Популярный боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможности провести поединок с кем-либо из двух российских боксёров, чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиев или чемпионом WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрием Биволом.

«Я, конечно, прошу прощения. Но был такой парень – Оланреваджу Дуродола. Он в своё время накидал Кудряшову, заставил плавать и танцевать в ринге. Потом Кудряшов вернул ему, заставил присесть. И он был чемпионом мира, говорил, что убийца, что убьёт меня. И я принял вызов. У меня шкала волнения была немного на другом уровне. Он был мощным. А я смотрел на него и думал, что не могу проход в ноги сделать. Но я вышел. Я знаю, что, когда встречаются двое, кому-то суждено победить, а кому-то проиграть. Чего париться? Выходишь, делаешь, получаешь удовольствие. Стараешься попасть, удивить его чем-то. Если он выходит с мыслью на то, что боец MMA не может ему что-то предложить – предложи ему. И всё пойдёт не по его плану.

Я принимал такие противостояния. Никогда не думал: «Вот, это такой боец, с ним драться не стоит». Если мы правильно всё обсудим, придём к правильным решениям, меня будет всё устраивать, их будет всё устраивать – вперёд! И я постараюсь их удивить. Мне говорили, что и Емельяненко меня растопчет. Мне говорили, что он меня убьёт, он шёл на серии из побед в ACA. И с чемпионом организации я дрался. Вышли, рискнули, не смотрели на все угрозы. Проблем нету», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.