Магомед Исмаилов: сыграл бы с Иваном Штырковым в боулинг, почему нет?

Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о возможности посоревноваться с бывшим соперником и соотечественником Иваном Штырковым в игровых дисциплинах.

«Я бы сыграл в боулинг, почему нет? Я хочу сделать с ним небольшой контентик, где мы бы с ним зарубились в боулинг, настольный теннис, большой теннис. И провести время хорошо, и посоревноваться во всём остальном. И это нашим предыдущим противостояниям придаст дружелюбности.

У Вани в дисциплинах, в которых мы встречались, есть шанс поставить меня в тупик. Но на тот момент в MMA это был мой вечер. И в психологическом плане Ваня немного не дожал, все его недооценивали. И в смешанных единоборствах с этого противостояния он начал только расти. И будет очень весело, если мы сделаем эти игровые противостояния. А может, и поборемся. Считаю, что у него всегда были против меня хорошие шансы. Просто мне повезло», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.