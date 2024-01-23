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Магомед Исмаилов высказался о жёстком трэш-токе

Магомед Исмаилов высказался о жёстком трэш-токе
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Именитый российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о своём отношении к агрессивному трэш-току.

«Такие люди есть. Но я вряд ли бы так поступил. Я не хочу подавать плохой пример. За своё иногда нужно встать. Если есть определённые моменты, есть необходимость и ты должен что-то сделать. Но нужно найти тысячу причин, чтобы обойти это, поступить максимально мягко и не задеть в ответ.

Я считаю, нужно избегать оскорблений. Можно укусить, уколоть, но обойдя это. Всё можно сказать по-разному. Не оскорбить, а придать тон. Интонация решает», — сказал Магомед Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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