Даниэль Кормье дал совет Мовсару Евлоеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, как необходимо вести себя непобеждённому полулегковесу Мовсару Евлоеву. Американец считает, что россиянину нужно отправиться на турнир по смешанным единоборствам UFC 298, который состоится 18 февраля в Анахайме (США), где чемпион UFC в дивизионе до 66 кг Александр Волкановски сразится с Илией Топурией из Испании.

«Если бы я был на месте Мовсара, то отправился бы на поединок Волкановски. Я сделал бы всё, чтобы о моём присутствии на турнире знали. И когда придёт время выбирать следующего претендента на титул в полулёгком дивизионе, я присутствовал бы в числе кандидатов», — заявил Кормье на своём канале в YouTube.

Напомним, Мовсар Евлоев является непобеждённым бойцом в смешанных единоборствах. Его профессиональный рекорд насчитывает 18 побед в 18 боях. Сегодня, 23 января, российский спортсмен поднялся на пятое место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC. Свой последний бой он провёл 21 января на турнире UFC 297 в канадском Торонто. Тогда Евлоев единогласным решением судей победил Арнольда Аллена из Великобритании.