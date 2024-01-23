Дуэйн Джонсон стал членом совета директоров компании TKO

Известный американский актёр, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон вошёл в совет директоров компании TKO Group Holdings, Inc. Об этом сообщил председатель совета Винс Макмэн.

«Не так много людей на этой планете хорошо понимают связь спорта, развлечений, средств массовой информации и бизнеса, как Джонсон. Мы гордимся тем, что он присоединился к совету директоров TKO и будет помогать вывести нашу компанию на новый уровень», – приводит слова Макмэна пресс-служба организации.

Отметим, что компания TKO Group Holdings, Inc была основана в сентябре 2023 года. Она была организована в результате слияния WWE (американский рестлинг-промоушен) и UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

Напомним, Джонсону 51 год. Он считается одним из величайших рестлеров в истории. Ранее американец выступал в WWE.