О'Мэлли выбрал лучшего бойца в UFC. Им оказался россиянин

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим бойцом UFC. Американец присвоил данный статус российскому спортсмену Исламу Махачеву, который удерживает титул UFC в лёгкой весовой категории.

«Я бы выбрал Махачева. Ислам очень страшен. Он действительно находится на другом уровне», — заявил О'Мэлли на своём канале в YouTube.

Напомним, в настоящий момент времени Ислам Махачев занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Профессиональный рекорд российского бойца в смешанных единоборствах составляет 25-1. Последний раз Ислам выходил в октагон 21 октября 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Тогда Махачев в первом раунде нокаутировал чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски.