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Александр Емельяненко: кто сказал, что время лечит – солгал

Александр Емельяненко: кто сказал, что время лечит – солгал
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил у себя в социальных сетях видео, в котором попытался донести до подписчиков философскую мысль.

«Кто сказал, что время лечит – солгал. Время помогает перенести удар, а потом жить с этими ранами», – заявил Емельяненко.

Ранее стало известно о том, что Александр Емельяненко успешно прошёл курс реабилитации в Ингушетии. Он полностью восстановился и планирует вернуться к боям. По сведениям СМИ, свой следующий поединок россиянин может провести с соотечественником, Вячеславом Дациком в феврале.

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Напомним, в последний раз Александр Емельяненко дрался в мае 2023 года. Тогда он досрочно одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

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