Емельяненко возвращается. Реванш с Дациком поставит крест на карьере Александра

Александр Емельяненко вернулся в Москву, после чего многие сразу стали ждать анонса нового поединка. Реабилитация получилась длительной, но, видимо, действительно вдохнула в Феникса новую жизнь. Теперь он готовится к возвращению в октагон, причём собирается вернуться к боям в самое ближайшее время. Появилась информация, что Александра ждёт очень важный реванш. Емельяненко проведёт второй поединок против Вячеслава Дацика.

Информацию об этом «Ушатайке» сообщил менеджер Дацика Яков Летов. Он отметил, что стороны уже предварительно обсудили правила, по которым будет проводиться поединок, а также дату: «Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в четырёхунцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля».

Любопытно, что каждый из соперников прямо сейчас выбрал для себя не самый удобный вариант. Александр не дрался на протяжении длительного времени. А процесс реабилитации вряд ли постоянно сопровождался тренировками такого уровня, чтобы можно было рассчитывать на оптимальное состояние. Времени до конца февраля осталось не так много, поэтому затея выходить против самого опасного нокаутёра российских поп-MMA – рискованная. Первый поединок, напомним, продлился всего лишь 13 секунд.

Но и сам Дацик сейчас вряд ли готов на максимум. Стоит отметить, что последние поединки Вячеслава уже продемонстрировали, что далеко не всё гладко с функциональным состоянием. На некоторые из них Рыжий Тарзан выходил в таком состоянии, что могло показаться, будто он вообще не тренировался. Да и сам Дацик признавался, что не уделял подготовке должного внимания. А сейчас Вячеслав продолжает лечение после укуса собаки. И на подведение себя к бою с Емельяненко может остаться совсем немного времени.

Александр Емельяненко — Вячеслав Дацик Фото: РИА Новости

Возможно, свою роль играет исход первого поединка. Вячеслав буквально несколькими ударами поставил жирную точку. Похоже, Рыжий Тарзан рассчитывает, что в очередной раз получится выкинуть свою «колхозку» и разбить соперника. Но всё-таки нужно понимать, что это будет совершенно другой Емельяненко. Александр выглядит посвежевшим, да и его форма позволяет смотреть на идею этого поединка с оптимизмом. Дацику вряд ли стоит ждать повторения того самого сценария.

Емельяненко решился на очень серьёзную авантюру. Конечно, возможная победа над Дациком даст карьере новую жизнь. После такого в предложениях о следующих поединках не будет недостатка, а организаторы буквально бросятся переманивать Феникса под своё крыло. Но поражение может окончательно отбить интерес к фигуре Александра. Спорные победы над блогерами и певцами – совершенно точно не лучшая реклама для такого бойца.