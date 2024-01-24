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Хабиб обратился к футболисту «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду

Хабиб обратился к футболисту «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в скором времени может посетить Манчестер (Великобритания), где выступает 23-летний футболист Эрлинг Холанд. Норвежец представляет «Манчестер Сити».

«Скоро увидимся в Манчестере, мой друг», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

В этом сезоне Эрлинг принял участие в 22 матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач.

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесем Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом:

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