Бивол объяснил, что станет решающими факторами для победы в бою Усика и Фьюри

Российский чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о предстоящем бое между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри (Великобритания) и украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO. Спортсмены сразятся 17 февраля в Саудовской Аравии.

«Усик может победить Фьюри. Конечно. Они оба на высоком уровне. Кто окажется лучше, будет зависеть от множества факторов: их пробуждения, рациона перед боем, ментальной подготовки. Что касается навыков, то, как мне кажется, у Усика они немного лучше. Но в арсенале Фьюри есть отличный панч. Он знает, как использовать свои габариты. Это будет очень интересный поединок. Разумеется, я его посмотрю. Я не знаю, кто победит. Даже не спрашивайте меня об этом», — сказал Бивол на канале Fight Hub TV в YouTube.

Усик показал, как готовится к бою с Фьюри: