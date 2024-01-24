Кравцов: есть вариант, что отец Фьюри пытается запутать Усика

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал критику тренировочного лагеря чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри его же отцом Джоном. По мнению Кравцова, эта критика может быть просто игрой, чтобы ввести в заблуждение соперника Тайсона по предстоящему бою, чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика.

«Отец Фьюри критикует лагерь Тайсона? Ну там папа такой эпатажный, это может быть игра. Не нужно это сбрасывать со счетов. Есть вариант, что он играет на публику, этим каким-то образом путая Усика», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Поединок между Фьюри и Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.