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Антонио Тарвер: Нганну — феномен, такого в боксе мы ещё не видели

Антонио Тарвер: Нганну — феномен, такого в боксе мы ещё не видели
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Бывший абсолютный чемпион мира американец Антонио Тарвер высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Джошуа не очень хорошо держит удары, мы знаем об этом, поэтому этот поединок вызывает у меня беспокойство. Джошуа есть что терять, а Нганну может выиграть всё. Именно поэтому он вышел в ринг к Тайсону Фьюри, а теперь встретится с Джошуа. Он — феномен, такого в боксе мы ещё не видели. Он может стать самым богатым бойцом с рекордом 0-2», — сказал Тарвер в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса.

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