Аспиналл оценил шансы Нганну в боксёрском поединке с Джошуа

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Здорово, что Нганну добился всего этого. Я не давал ему шансов против Фьюри, а победа могла уйти в любую сторону. Ему предстоит ещё один масштабный поединок против Энтони Джошуа, и ему заплатят кучу денег. Он подаёт пример.

Нганну оказался лучшим боксёром, чем все считали. Думаю, его шансы одолеть Джошуа высоки. Если бы мне задали этот вопрос год назад, я бы сказал, что Джошуа легко вынесет Нганну. В последнем бою он смотрелся хорошо и давал волю рукам. В этом бою всё 50 на 50», — приводит слова Аспиналла издание OLBG.