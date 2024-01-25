Камил Гаджиев назвал имя бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, должен стать чемпионом UFC.

«Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.