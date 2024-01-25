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Камил Гаджиев назвал имя бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России

Камил Гаджиев назвал имя бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, должен стать чемпионом UFC.

«Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.

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