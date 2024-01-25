Бой Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова станет главным событием турнира RCC 18

Российские бойцы Иван Штырков и Вагаб Вагабов проведут бой по правилам кикбоксинга. Поединок пройдёт 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Формула боя: три раунда по три минуты в весовой категории до 100 кг.

Для Ивана это будет третий бой по правилам кикбоксинга: За последний год он успел выйти на ринг против обладателя Кубка мира и топа Беларуси Петра Романкевича и российской звезды смешанных единоборств Владимира Минеева.

Вагабов пробовал себя в профессиональном кикбоксинге ещё в 19 лет — за один день он успел одержать три победы. Именно эти бои и стали точкой отсчёта его феноменальной карьеры в смешанных единоборствах: в активе Вагаба титул чемпиона AMC Fight Nights, 30 побед и одно поражение.

В карде RCC 18 запланированы 13 поединков по ММА и кикбоксингу, в том числе и бои с участием тюменских бойцов. Полный кард будет опубликован в ближайшее время.