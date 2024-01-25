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Экс-чемпион мира: пиковый Рой Джонс-младший нокаутировал бы Артура Бетербиева

Экс-чемпион мира: пиковый Рой Джонс-младший нокаутировал бы Артура Бетербиева
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Крис Алгиери выразил мнение, что бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший на пике своей карьеры не испытал бы никаких проблем в бою с действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев — величайший полутяжеловес всех времён? Никто не смог бы победить Роя Джонса-младшего на пике карьеры. Никто. Включая Артура Бетербиева.

Я думаю, что Рой нокаутировал бы Артура довольно быстро. Он никогда не действует вторым номером, а всегда бьёт первым и идёт на опережение. Никому было не победить пикового Роя Джонса-младшего. Он был почти как герой мифов», – приводит слова Алгиери BoxingScene.

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