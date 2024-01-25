Александр Емельяненко высказался после подписания контракта с Ural FC

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал подписание контракта с промоушеном Ural FC.

«Я много лет в этом спорте, и многое было против меня. У меня были грозные соперники, но самым грозным соперником для меня являюсь я сам. Я падал на дно и поднимался к звёздам. Многие меня критикуют, но сначала наденьте мои ботинки и пройдите тот путь, который я прошёл.

Сложные времена создают не только опасности, но и возможности. Возможности подняться и сделать всё правильно. Многие ожидают, что оступлюсь и больше никогда не вернусь на ринг. Им комфортно от этой мысли, потому что, если я одержу победу, окажется, что все их оправдания собственного безделья — лишь позорные сотрясания воздуха.

Я воин, которому через многое пришлось пройти, чтобы быть там, где я нахожусь, и быть тем, кем я являюсь. Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник — я сам», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.