Мовсар Евлоев подшутил над бойцом UFC из-за его высокого рейтинга в промоушене

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, обратил внимание на нахождение американца Брайана Ортеги на четвёртом месте в рейтинге его дивизиона. Сам Евлоев занимает пятую позицию.

«В 2040 году Ортега, не побеждавший и не дравшийся более 10 лет, в рейтинге по-прежнему будет входить в топ-5 полулегковесов мира», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Чемпионом в полулёгком дивизионе является австралиец Александр Волкановски.

Отметим, что Мовсар стал занимать пятое место в рейтинге после победы в поединке с британцем Арнольдом Алленом, который проходил на UFC 297. После этого успеха россиянин поднялся сразу на четыре позиции.