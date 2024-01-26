Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев подшутил над бойцом UFC из-за его высокого рейтинга в промоушене

Мовсар Евлоев подшутил над бойцом UFC из-за его высокого рейтинга в промоушене
Комментарии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, обратил внимание на нахождение американца Брайана Ортеги на четвёртом месте в рейтинге его дивизиона. Сам Евлоев занимает пятую позицию.

«В 2040 году Ортега, не побеждавший и не дравшийся более 10 лет, в рейтинге по-прежнему будет входить в топ-5 полулегковесов мира», — написал Евлоев на своей странице в социальных сетях.

Чемпионом в полулёгком дивизионе является австралиец Александр Волкановски.

Отметим, что Мовсар стал занимать пятое место в рейтинге после победы в поединке с британцем Арнольдом Алленом, который проходил на UFC 297. После этого успеха россиянин поднялся сразу на четыре позиции.

Материалы по теме
Россияне – самые скучные бойцы? Почему UFC задвигает топовых Евлоева и Анкалаева
Россияне – самые скучные бойцы? Почему UFC задвигает топовых Евлоева и Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android