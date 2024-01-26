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Опубликовано видео нападения с оружием на чемпиона РФ по боксу Стоцкого

Опубликовано видео нападения с оружием на чемпиона РФ по боксу Стоцкого
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Появилось видео конфликта, в результате которого пулевые ранения из травматического оружия получил российский боксёр Андрей Стоцкий. Инцидент произошёл в Челябинске во время ночной пробежки спортсмена.

Опубликовано видео нападения с оружием на чемпиона РФ по боксу Стоцкого:

Ранее сообщалось, что нападавших было несколько. На кадрах же видно, что стрелявший был один. Ссора произошла неподалёку от жилого дома. После перепалки, судя по видео, Стоцкий пытался догнать обидчика, который, в свою очередь, отстреливался от него.

Ранее стало известно, что серьёзных ранений Андрей не получил. Отмечалось, что потерпевший обратился в травмпункт самостоятельно.

В ГУ МВД по Челябинской области уже заявили, что к расследованию подключились опытные сотрудники управления уголовного розыска.

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