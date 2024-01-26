Топурия ответил Родригесу, заявившему, что Илия получил титульник из-за активности в СМИ

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия обратился к мексиканскому полулегковесу Яиру Родригесу, который ранее заявил, что первый получил титульный бой на UFC 298 благодаря своим разговорам в СМИ и социальных сетях.

«Они дают мне большие поединки не потому, что я чешу языком, а потому, что я побеждаю. В этом разница между мной и Родригесом. Я не выигрываю благодаря тому, что у моего оппонента выскакивает плечо. Я не побеждаю, когда меня избивают пять раундов, а в концовке случайно попадаю локтем. UFC не использует меня в качестве мальчика для битья. Что значит «я болтаю»? Ну, начни болтать, и ты убедишься, что ничего не получишь. Дам ему маленький совет: начни выигрывать, и тогда будешь получать плюшки. Болтовня ни к чему не приводит. Только победы, а победы — это нелегко», — заявил Топурия в интервью на YouTube-канале KOlmenero.

Напомним, 17 февраля в титульном поединке за звание чемпиона в полулёгком весе на UFC 298 соперником Топурии станет австралиец Александр Волкановски.