«Твоё время ушло». Топурия обратился к Волкановски

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия ответил на сообщение со стороны чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски. Ранее Волк заявил о том, что идёт за ноликом в графе поражений Матадора.

«Если ты собрался за моим нулем, то будь готов уйти с пустыми руками. Я не собираюсь проигрывать. Твоё время ушло. Просто сделай себе одолжение и явись на бой, потому что я буду тем, кто уйдет с нулем», — написал Топурия в своих социальных сетях.

23 января Илия Топурия поднялся на третье место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC. Профессиональный рекорд представителя Испании в смешанных единоборствах составляет 14-0.

Напомним, титульный бой между Топурией и Волкановски состоится 17 февраля 2024 года в Анахайме (США). Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.