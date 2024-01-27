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Гэтжи рассказал, благодаря чему Холлоуэй может его побить

Гэтжи рассказал, благодаря чему Холлоуэй может его побить
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Обладатель титула BMF Джастин Гэтжи поделился мыслями о предстоящем поединке с бывшим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Максом Холлоуэем. Американец считает, что у Благословенного есть возможность победить его за счёт кардио.

«Если говорить о подготовке к поединку с Холлоуэем, он – настоящая кардио-машина. Один из способов, которыми он может победить меня, – выдержать весь урон, умудриться больше прессинговать и обогнать меня в третьем, четвёртом и пятом раундах, особенно в чемпионских», – сказал Гэтжи в интервью журналисту Кевину Айоле.

Бой Джастина Гэтжи и Макса Холлоуэя состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300, который будет проведён в Лас-Вегасе (США).

Примечательно, что бой пройдёт в рамках лёгкой весовой категории. Таким образом, Макс Холлоуэй поднимается в дивизион Джастина Гэтжи.

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