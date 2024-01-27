Боец PFL Рамазанов рассказал, как на него повлияли тренировки с Хабибом

Боец промоушена Professional Fighting Championship (PFL) Мурад Рамазанов рассказал о тренировках с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда я оказался в одном зале с Хабибом, это послужило серьёзной мотивацией для меня. Сам Хабиб тогда был на пике, и я понимал, что он один из лучших в мире. Мне повезло, что довелось тренироваться с таким бойцом. Я старался делать всё идеально, завершать каждый приём. Это была невероятная возможность стать лучше и многому научиться. Я был предельно мотивирован. Все парни из того зала помогли мне стать лучше», — приводит слова Рамазанова MMAJunkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2020 году. Его рекорд составляет 29-0. Россиянин входил в Зал славы UFC.