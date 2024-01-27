Минспорта Кировской области прокомментировало смерть 18-летнего бойца на турнире по ММА

Пресс-служба Министерства спорта Кировской области сделала заявление в связи со смертью 18-летнего юноши на турнире по смешанным единоборствам в Кирове.

«26 января в Кирове в Центре единоборств на Мира, 46 стартовали соревнования по смешанным единоборствам ММА. Все бойцы выступали в экипировке в соответствии с видом спорта, состояние здоровья перед соревнованиями было удовлетворительное. Во время боя один из спортсменов 2005 г.р., предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание.

На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Была вызвана бригада реанимации СМП, которая оперативно прибыла на место со всем необходимым медицинским оборудованием. Реанимационные мероприятия проведены силами двух бригад, но, к сожалению, спасти спортсмена не удалось. Констатирована смерть от неизвестной причины.

Выражаем соболезнования родным и близким», – говорится в официальном сообщении Минспорта Кировской области.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 18-летний боец смешанных единоборств Денис Л. потерял сознание во время спарринга на чемпионате Кировской области по ММА. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался в машине скорой помощи.