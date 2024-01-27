Главный судья соревнований по ММА в Кирове высказался о трагедии на турнире

Андрей Глушков, главный судья турнира по смешанным единоборствам, который 26 января проходил в Кировской области, прокомментировал смерть 18-летнего юноши во время спарринга на соревновании.

«26 января в спортивной школе олимпийского резерва «Юность» проходили чемпионат и Первенство Кировской области по смешанным единоборствам. Соревнования проводились в соответствии с правилами по виду спорта.

Перед соревнованиями была проведена мандатная комиссия, все спортсмены имели допуск на соревнования, жалоб на состояние здоровье у спортсменов не было. На соревнованиях в соответствии с требованиями дежурила бригада скорой медицинской помощи.

В целом соревнования проходили в штатном режиме, без травм. После того как спортсмен почувствовал недомогание, медицинская бригада незамедлительно начала оказывать ему помощь. Спортсмен был доставлен в карету скорой помощи, где были проведены реанимационные мероприятия.

Соревнования были остановлены», – приводит слова судьи пресс-служба Минспорта Кировской области.