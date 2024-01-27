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Источник: Джермелл Чарло лишится титула WBC, украинец сразится за вакантный пояс

Источник: Джермелл Чарло лишится титула WBC, украинец сразится за вакантный пояс
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло будет лишён титула WBC, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Чарло станет «чемпионом в отпуске», то есть получит возможность сразиться за титул сразу же после возвращения. Вакантный титул оспорят американец Себастьян Фандора (20-1-1, 13 KO) и украинец Сергей Богачук (23-1, 23 KO).

Сергею Богачуку 28 лет. Украинец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и единственное поражение потерпел от американского экс-претендента Брэндона Адамса в марте 2021-го.

Себастьяну Фандоре 26 лет. Американец является бывшим временным чемпионом WBC и единственное поражение потерпел от соотечественника Брайана Мендосы.

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