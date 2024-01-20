Дана Уайт отреагировал на слухи о возращении Роузи, Сен-Пьера и Леснара на UFC 300

Президент UFC Дана Уайт опроверг слухи о возвращении бывших бойцов промоушена Ронды Роузи, Жоржа Сен-Пьера и Брока Леснара для участия в турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Ронда не вернётся. Жорж Сен-Пьер не вернётся. Броку Леснару около 45 лет, или ему скоро будет 50. Мы никому из них не звонили», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

В смешанных единоборствах Роузи одержала 12 побед и потерпела два поражения. Последний поединок она провела в декабре 2016 года, проиграв техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. На счету Сен-Пьера 28 поединков в промоушене UFC, 16 из которых были титульными. Он потерпел поражения всего в двух боях. Брок Леснар становился чемпионом UFC в тяжёлом весе.